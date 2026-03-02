A Maternidade Santa Isabel, unidade estadual de saúde sob gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), realizará na manhã desta terça-feira (3), em Bauru, um simulado interno do Protocolo de Prevenção e Resposta a Suspeita de Rapto Neonatal. A iniciativa integra as ações permanentes de segurança institucional e reforça o compromisso da Maternidade com a proteção integral de mães e bebês.

O rapto ou tentativa de subtração de recém-nascidos (neonatos) em ambientes hospitalares é um evento raro, porém de extrema gravidade, envolvendo risco direto à vida e à integridade física e emocional da criança e de sua família, além de repercussões éticas, legais, institucionais e sociais.

“Embora a incidência seja baixa e não tenha ocorrido na história da Maternidade nesta gestão que já completa 14 anos, a possibilidade de ocorrência exige a adoção de políticas preventivas consistentes e um plano de resposta rápida, coordenada, estruturada e multiprofissional”, explica a enfermeira do setor de Qualidade, Fernanda Oliveira Souza Pacheli.