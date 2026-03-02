Policiais militares de Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru) prenderam um casal em flagrante suspeito de praticar quatro roubos a estabelecimentos comerciais da cidade na última semana. Neste domingo (1), eles levaram uma faca até uma sorveteria situada no Parque da Colina, ameaçaram o atendente e roubaram uma nota de R$ 50 do local.

Segundo a PM, uma equipe foi acionada após pedido de ajuda pelo telefone 190. Com base nas características do casal, viaturas realizaram um cerco policial. Ao perceberem a presença das equipes, os suspeitos tentaram fugir em direções opostas, sendo detidos após breve acompanhamento.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Bauru, que atende 24 horas os municípios da região.