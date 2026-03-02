Neste domingo (1), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco), por meio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar, prendeu três homens pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu 420 quilos de pasta base de cocaína em um carro na Rodovia Castello Branco (SP-280), no município de Torre de Pedra, região de Bofete (a 140 quilômetros de Bauru). Todo o material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal de Bauru.

Segundo a PF, durante a abordagem realizada às margens do quilômetro 167 da rodovia, os policiais encontraram a pasta base de cocaína fracionada em 400 tabletes na carroceria de um veículo. Tanto o motorista quanto o passageiro deste automóvel quanto outro indivíduo, que seguia em um carro próximo a eles, conhecido nos meios policiais como veículo “batedor”, foram presos.

A Ficco é composta atualmente pela Polícia Federal, pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.