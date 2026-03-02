Quem sai muito cedo de casa ou vive nas ruas de Bauru será impactado por madrugadas com temperaturas mais baixas neste início de março, em razão da atuação de uma massa de ar mais seco, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), que não prevê chuvas no Interior do Estado de São Paulo até sexta-feira (5). Os termômetros do instituto marcaram 17,1 graus às 4h15 desta segunda-feira (2). Nos próximos dias, a previsão é de mínimas entre 15 e 18 graus e máximas variando entre 29 e 33 graus.

Existe possibilidade, ainda que a ser avaliada com mais precisão nos próximos dias pelo IPMet, de ocorrerem chuvas isoladas no fim de semana em Bauru e região. O JCNET monitora e atualizará a previsão do tempo nos próximos dias.