Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (1), após ser encontrado dentro do forro de um estabelecimento comercial na região central de Jaú, a cerca de 56 quilômetros de Bauru.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário acionou a corporação ao abrir o local e perceber danos no forro. Durante a averiguação, os policiais visualizaram um indivíduo escondido na estrutura do teto.

Ao receber ordem para descer, o suspeito desobedeceu e tentou fugir. Com o apoio de outras viaturas e após cerco no local, os militares entraram no forro e localizaram o homem escondido sob uma caixa d’água.