Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (1), após ser encontrado dentro do forro de um estabelecimento comercial na região central de Jaú, a cerca de 56 quilômetros de Bauru.
De acordo com a Polícia Militar, o proprietário acionou a corporação ao abrir o local e perceber danos no forro. Durante a averiguação, os policiais visualizaram um indivíduo escondido na estrutura do teto.
Ao receber ordem para descer, o suspeito desobedeceu e tentou fugir. Com o apoio de outras viaturas e após cerco no local, os militares entraram no forro e localizaram o homem escondido sob uma caixa d’água.
Ainda segundo a PM, no espaço foram encontrados objetos que seriam utilizados no crime, como uma faca e uma chave turquesa. O suspeito confessou que pretendia praticar furto no estabelecimento.
Ele foi detido, algemado e encaminhado à delegacia, onde recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. A ação rápida evitou a concretização do crime e não houve registro de feridos.