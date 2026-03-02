O Hospital das Clínicas (HC) de Bauru recebeu neste ano a Certificação de Hospital de Ensino – Nível 1 do Ministério da Saúde. A certificação de Nível 1 reconhece a compatibilidade institucional enquanto integração ensino-serviço e ambiente de prática e aprendizagem.

As Unidades Clínicas e Centrinho servem de campo de formação e especialização para estudantes e residentes da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) e da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), da Universidade de São Paulo (USP), e também de outras universidades, por meio de convênios.

Além do HC Bauru, a Portaria certificou outros cinco estabelecimentos hospitalares, dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com a publicação, os hospitais têm o prazo de até 180 dias para solicitar a Certificação de Hospital de Ensino – Nível 2, que é a condição plena de Hospital de Ensino e prevê o agendamento e a visita presencial de técnicos e avaliadores dos Ministérios da Saúde e da Educação.

Integração ensino-serviço