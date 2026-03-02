O Hospital das Clínicas (HC) de Bauru recebeu neste ano a Certificação de Hospital de Ensino – Nível 1 do Ministério da Saúde. A certificação de Nível 1 reconhece a compatibilidade institucional enquanto integração ensino-serviço e ambiente de prática e aprendizagem.
As Unidades Clínicas e Centrinho servem de campo de formação e especialização para estudantes e residentes da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) e da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), da Universidade de São Paulo (USP), e também de outras universidades, por meio de convênios.
Além do HC Bauru, a Portaria certificou outros cinco estabelecimentos hospitalares, dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com a publicação, os hospitais têm o prazo de até 180 dias para solicitar a Certificação de Hospital de Ensino – Nível 2, que é a condição plena de Hospital de Ensino e prevê o agendamento e a visita presencial de técnicos e avaliadores dos Ministérios da Saúde e da Educação.
Integração ensino-serviço
“Esse reconhecimento consolida o HC Bauru como um Hospital de Ensino, com o DNA da Universidade de São Paulo, integrante da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e do Sistema Único de Saúde, que alia assistência de alta complexidade, ensino e pesquisa. O impacto é direto na formação de médicos e médicas e na qualidade do cuidado oferecido à população. Trata-se de um marco institucional que valida um projeto construído de forma coletiva, com forte compromisso acadêmico, assistencial e social”, destaca o professor Júlio César Garcia de Alencar, diretor-geral do HC Bauru e docente da FMBRU-USP.
Para o dirigente, a certificação indica também que o HC Bauru atende a critérios rigorosos do Ministério da Saúde para atuar como cenário qualificado de formação, pesquisa e inovação em saúde. “A certificação amplia oportunidades para estudantes, residentes, docentes e profissionais, fortalece programas de residência e graduação da FMBRU-USP e cria um ambiente ainda mais propício à produção científica e à qualificação da assistência”, afirma.
Júlio ressalta ainda que o HC Bauru está dentro do prazo previsto na Portaria e já está trabalhando na preparação institucional para a próxima etapa. “O Hospital segue em processo contínuo de organização e qualificação para atender plenamente aos requisitos da certificação Nível 2. Os requisitos envolvem integração ensino-serviço, existência e funcionamento regular de programas de ensino e residência, governança institucional, qualidade assistencial, segurança do paciente, produção científica, infraestrutura adequada e compromisso com o SUS. Esses critérios já fazem parte da rotina do HC Bauru e outros seguem em permanente aprimoramento”, explica.
“Essa conquista só foi possível pelo esforço do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital das Clínicas de Bauru, liderado pela doutora Gesiane Bom, junto à Faculdade de Medicina de Bauru. Estendo meus agradecimentos ao professor Sebastião, liderança incansável no projeto de fortalecimento da saúde pública na nossa região, através da FMBRU-USP e do HC Bauru”, conclui Júlio.
Polo de assistência, ensino e pesquisa em saúde
Para o professor José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU) da Universidade de São Paulo (USP), o reconhecimento como Hospital de Ensino – Nível 1 pelo Ministério da Saúde confirma que o Hospital das Clínicas de Bauru reúne condições estruturais, assistenciais e acadêmicas compatíveis com a formação em saúde integrada ao SUS. “No contexto da FMBRU-USP, isso consolida o HC Bauru como cenário central de práticas para graduação e pós-graduação, alinhado ao projeto da Faculdade de Medicina de Bauru e ao compromisso da USP com a interiorização do ensino e o fortalecimento da rede pública de saúde em Bauru e região”, considera.
O dirigente pontua que, na prática, a etapa de Nível 1 é pré-requisito para a certificação de Nível 2, que, após avaliação presencial, confere ao HC Bauru a condição plena de Hospital de Ensino e o vincula a incentivos e políticas específicas, tanto as do Ministério da Saúde, como as do Ministério da Educação, para esse tipo de instituição. “A certificação final deve ampliar as possibilidades de estágios, residências e projetos de pesquisa, fortalecer a integração interprofissional no cuidado e favorecer a atração e retenção de profissionais qualificados, criando um ambiente ainda mais rico de aprendizagem para docentes, estudantes, médicos residentes e profissionais da residência multiprofissional, mestrandos e doutorandos da USP”, frisa.
O professor Sebastião assinala que “a FMBRU-USP tem papel direto na conquista dessa certificação ao liderar o processo, ademais por comprovar a utilização do HC Bauru como campo de formação dos estudantes de graduação e pós-graduação, organizar a atuação de docentes e preceptores no Hospital e cooperar para articular o HC Bauru com a rede SUS regional”. Essa parceria estruturada, segundo o dirigente, contribuiu para demonstrar a integração ensino-serviço exigida pela Portaria Conjunta MS/MEC Nº 8.033/2025 e foi determinante para que o Hospital atendesse aos requisitos analisados pelo Ministério da Saúde.
Formação médica e melhoria do SUS
Os estabelecimentos certificados como Hospital de Ensino são locais estratégicos para a formação em saúde e visam promover mais qualidade na formação profissional; fortalecer a rede de atenção à saúde e melhorar os serviços prestados à população; contribuir para a produção de evidências científicas e inovação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); favorecer e consolidar a interação entre saúde e educação nas esferas federal, estaduais e municipais; além de valorizar os profissionais que atuam como educadores em serviço por meio da preceptoria.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, o Brasil conta com 204 Hospitais de Ensino. São 101 na região Sudeste, 43 na região Sul, 36 na região Nordeste, 10 na região Norte e 14 na região Centro-Oeste. Esta é a primeira certificação de Hospitais de Ensino no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2021 e um dos principais objetivos é garantir a qualidade da formação de especialistas e melhorar o atendimento no SUS de forma integrada à oferta de serviços de média e alta complexidade por meio do programa Agora Tem Especialistas.