Obra de recuperação do pavimento será executada neste sábado (28), nas proximidades da passarela do Jardim TV. A ViaRondon Concessionária de Rodovia informa que realizará, amanhã (28), das 09h às 17h , a interdição da via margina leste da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 347, em Bauru.
A intervenção ocorrerá nas proximidades da passarela de pedestres que liga o Jardim TV ao Núcleo Habitacional Gasparini, e será necessária para a execução de serviços de recuperação e melhoria do pavimento.
Os usuários que estiverem na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e desejarem acessar a via marginal leste (sentido Bauru) deverão:
• Seguir pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300);
• Utilizar dispositivo de retorno à frente e acessar posteriormente a via marginal leste.
A ViaRondon alerta os usuários para que fiquem atentos à sinalização próxima ao trecho em obras.
Caso as condições meteorológicas estejam desfavoráveis, a operação poderá ser adiada e reprogramada.
Para mais informações, os usuários podem entrar em contato via whatsapp (14) 99874-9424 ou pelo telefone 0800 72 99 300.