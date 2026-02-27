27 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRÂNSITO

ViaRondon informar interdição na via marginal leste em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Local será interditado para obras de recape
Local será interditado para obras de recape

Obra de recuperação do pavimento será executada neste sábado (28), nas proximidades da passarela do Jardim TV. A ViaRondon Concessionária de Rodovia informa que realizará, amanhã (28), das 09h às 17h , a interdição da via margina leste da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 347, em Bauru.

A intervenção ocorrerá nas proximidades da passarela de pedestres que liga o Jardim TV ao Núcleo Habitacional Gasparini, e será necessária para a execução de serviços de recuperação e melhoria do pavimento.

Os usuários que estiverem na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e desejarem acessar a via marginal leste (sentido Bauru) deverão:
•    Seguir pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300);
•    Utilizar dispositivo de retorno à frente e acessar posteriormente a via marginal leste.

A ViaRondon alerta os usuários para que fiquem atentos à sinalização próxima ao trecho em obras.

Caso as condições meteorológicas estejam desfavoráveis, a operação poderá ser adiada e reprogramada.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato via whatsapp (14) 99874-9424 ou pelo telefone 0800 72 99 300.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários