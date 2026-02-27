Obra de recuperação do pavimento será executada neste sábado (28), nas proximidades da passarela do Jardim TV. A ViaRondon Concessionária de Rodovia informa que realizará, amanhã (28), das 09h às 17h , a interdição da via margina leste da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 347, em Bauru.

A intervenção ocorrerá nas proximidades da passarela de pedestres que liga o Jardim TV ao Núcleo Habitacional Gasparini, e será necessária para a execução de serviços de recuperação e melhoria do pavimento.

Os usuários que estiverem na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e desejarem acessar a via marginal leste (sentido Bauru) deverão:

• Seguir pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300);

• Utilizar dispositivo de retorno à frente e acessar posteriormente a via marginal leste.