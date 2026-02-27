Na última quarta-feira (25), na entrada em campo do jogo entre Real Madrid (Espanha) e Benfica (Portugal) pela Champions League, o pequeno bauruense Enzo entrou em campo com árbitros e jogadores da equipe espanhola, incluindo Vini Jr. Enzo é filho de Liuska de Lima e Giannes, neto do ex-prefeito e ex-deputado federal por Bauru Tidei de Lima e esposa Salomé. Na entrada, o árbitro deu a 'guarda' da bola do jogo para Enzo até o apito inicial.

Durante a tradicional entrada das crianças com os times, Enzo acompanhou o trio de árbitros e jogadores e ficou junto deles no momento da execução dos hinos nacionais, segurando a bola oficial da partida.

Enzo é nascido em Rotterdam, na Holanda, mas registrado em Bauru. O marido de Liuska (Giannes) é funcionário da filial da FedEx (empresa de logística) em Madrid, na Espanha, e ganhou um sorteio para o filho participar da abertura do jogo.