27 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NETO DE EX-PREFEITO

Garotinho bauruense entra em campo com Real Madrid na Champions

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Na última quarta-feira (25), na entrada em campo do jogo entre Real Madrid (Espanha) e Benfica (Portugal) pela Champions League, o pequeno bauruense Enzo entrou em campo com árbitros e jogadores da equipe espanhola, incluindo Vini Jr. Enzo é filho de Liuska de Lima e Giannes, neto do ex-prefeito e ex-deputado federal por Bauru Tidei de Lima e esposa Salomé. Na entrada, o árbitro deu a 'guarda' da bola do jogo para Enzo até o apito inicial.

Durante a tradicional entrada das crianças com os times, Enzo acompanhou o trio de árbitros e jogadores e ficou junto deles no momento da execução dos hinos nacionais, segurando a bola oficial da partida.

Enzo é nascido em Rotterdam, na Holanda, mas registrado em Bauru. O marido de Liuska (Giannes) é funcionário da filial da FedEx (empresa de logística) em Madrid, na Espanha, e ganhou um sorteio para o filho participar da abertura do jogo.

Liuska de Lima, que é nascida em Bauru, conta que sentiu, através do filho, a presença da cidade no jogo do Real Madrid. Sonho de muitas crianças, Enzo pôde vivenciar essa experiência no mais badalado campeonato de clubes de futebol do mundo.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários