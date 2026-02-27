O Alameda Rodoserv Center abre as portas para a banda “Beatles on the Rock”, com um grande tributo aos Beatles, neste sábado (28/02), a partir das 20h.

Entre os hits da apresentação estarão “Come Together”, “Helter Skelter”, “Day Tripper”, “Hard Days Night”, entre outras. Uma noite especial para diversas gerações de fãs de John, Paul, Ringo e George.

A “Beatles on the Rock” tem chamado a atenção dos locais onde se apresenta pela proposta inusitada de apresentar em seu repertório somente versões das músicas dos Beatles diferente das originais.