JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
METEOROLOGIA

Vai chover em Bauru? Veja a previsão para o final de semana

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Radar do IPMet da Unesp Bauru
O tempo nublado e as chuvas moderadas a fortes dos últimos dias em Bauru devem dar uma trégua neste sábado (28) e domingo (1), além do início da próxima semana, de acordo com os radares do Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru (IPMet).

Segundo o instituto, nesta sexta-feira (27), uma frente fria deslocou-se para o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, “limpando” as nuvens carregadas sobre o Estado de São Paulo. No Interior paulista, o tempo fica estável em função da entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, que provoca céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. As temperaturas máximas terão leve elevação.

Ainda conforme o IPMet, o fim de semana em Bauru e região será marcado por poucas nuvens e ausência de chuva. A exceção ficará para o Litoral paulista, onde a nebulosidade estará mais acentuada, com chuvas isoladas, devido à circulação de ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

Março começa sem chuva

De segunda-feira (2) até quarta-feira (4), a semana começa com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem chuva no Estado de São Paulo, em razão da atuação de uma massa de ar mais seco. As temperaturas máximas seguem em gradual elevação.

