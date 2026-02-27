O tempo nublado e as chuvas moderadas a fortes dos últimos dias em Bauru devem dar uma trégua neste sábado (28) e domingo (1), além do início da próxima semana, de acordo com os radares do Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru (IPMet).

Segundo o instituto, nesta sexta-feira (27), uma frente fria deslocou-se para o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, “limpando” as nuvens carregadas sobre o Estado de São Paulo. No Interior paulista, o tempo fica estável em função da entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, que provoca céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. As temperaturas máximas terão leve elevação.

Ainda conforme o IPMet, o fim de semana em Bauru e região será marcado por poucas nuvens e ausência de chuva. A exceção ficará para o Litoral paulista, onde a nebulosidade estará mais acentuada, com chuvas isoladas, devido à circulação de ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

Março começa sem chuva