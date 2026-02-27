A famosa frase das redes sociais “empreendedor não tem um dia de sossego” foi vivenciada pela trabalhadora de uma pastelaria de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru) na noite desta quinta-feira (26), no Jardim João Silveira. A mulher, de 32 anos, foi rendida por dois indivíduos em via pública, que fizeram menção de estarem armados, durante uma entrega a pé que realizava para o estabelecimento de sua família.

Consta no boletim de ocorrência que, quando ela chegou ao destino para deixar o pedido, às 21h35, na rua Luís da Riva Filho, a dupla a ameaçou e subtraiu a bolsa de entrega, uma pochete com seus documentos pessoais, R$ 70 em dinheiro e uma máquina de cartões bancários.

O caso será investigado pela Polícia Civil.