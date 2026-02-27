De vez em quando, a gente vê uma luz no fim do túnel. Não é muito comum vermos publicidade honesta, na televisão, mas vi uma que me agradou, hoje, na TV aberta, se não me engano: “Leia para uma criança, isso muda o mundo.” Pois então não é verdade? Numa outra crônica para o Dia da Criança, eu conclamava os pais, avós, tios, padrinhos e madrinhas, a darem livros de presentes para suas crianças, além do brinquedo. E que lessem para aquelas que ainda não sabem ler, pois é só assim, colocando os livros nas mãos e diante dos olhos das crianças desde a mais tenra idade, que podemos ajudar a incutir o gosto pela leitura.

Então vejo essa propaganda na televisão e não posso deixar de falar sobre ela. Ler para as nossas crianças pode mudar o mundo, sim, pois se elas crescerem com livros a sua volta, sob os seus olhos, será mais muito mais fácil para elas estudarem. E se forem bons estudantes, terão melhor qualificação para o mercado de trabalho e, consequentemente, terão um padrão de vida melhor. E se tivermos, no futuro, mais pessoas esclarecidas, com boa educação, nossos governantes, empresários, etc. serão melhores do que os que temos hoje, o que pode significar que teremos países melhores, políticos melhores, quem sabe, um mundo melhor.

De maneira que aproveito para convidar a todos que passem a ler mais para suas crianças. Pode ser a fábula, daquelas que conhecemos há várias gerações, pode ser quadrinhos, pode ser a nossa boa literatura infanto-juvenil. Mas leiam, leiam muito, leiam sempre. Isso aproxima a família e melhora o desenvolvimento da criança. Fiz isso com minhas meninas, minha filha está fazendo isso com meus netos e sei que funciona. Meus netos moram em Lisboa e têm dois e seis anos. Nós lemos para eles através do Whatsapp, em chamadas de vídeo e eles gostam muito. Quando a gente está lá em Portugal, com eles, o Ian, de dois anos, traz livros para a gente ler com ele, vários deles, um atrás do outros. É uma beleza. Rio já está lendo, então agora a gente pede para ele ler pra gente.