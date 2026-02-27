Barra Bonita - Em pronunciamento oficial realizado nesta quinta-feira (26), o prefeito de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), Manezinho Fabiano, anunciou o cancelamento das festividades em comemoração aos 143 anos do município, que seriam realizadas entre 19 e 22 de março, na Orla Turística.

A decisão, considerada não usual, é motivada pela atual condição econômica da prefeitura. Segundo o chefe do Executivo, o momento exige prudência, responsabilidade fiscal e priorização dos serviços essenciais à população.

"Antes da festa, vem logicamente a obrigação com vocês", afirma, ao reforçar que a medida tem como objetivo preservar os recursos públicos e assegurar a continuidade dos atendimentos fundamentais nas áreas de saúde, educação, assistência social e zeladoria urbana, entre outras.