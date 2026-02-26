Botucatu - Operação integrada de combate à alcoolemia realizada nesta quinta-feira (26), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), resultou no recolhimento de 28 veículos, entre motocicletas e automóveis, e na aplicação de 31 autos de infração de trânsito (AITs) por diversas irregularidades.

A operação foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com o apoio da Polícia Militar (PM), com 11 agentes, e da Polícia Civil, com dois agentes.

No total, foram realizados 252 pré-testes de aferição de alcoolemia e vistoriados 120 motos e 46 carros, com recolhimento de 28 veículos (23 motos e cinco carros).