26 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CONTRA A ALCOOLEMIA

Ação integrada recolhe 28 veículos e aplica 31 multas em Botucatu

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
A operação foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com o apoio da Polícia Militar (PM), com 11 agentes, e da Polícia Civil, com dois agentes
A operação foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com o apoio da Polícia Militar (PM), com 11 agentes, e da Polícia Civil, com dois agentes

Botucatu - Operação integrada de combate à alcoolemia realizada nesta quinta-feira (26), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), resultou no recolhimento de 28 veículos, entre motocicletas e automóveis, e na aplicação de 31 autos de infração de trânsito (AITs) por diversas irregularidades.

A operação foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com o apoio da Polícia Militar (PM), com 11 agentes, e da Polícia Civil, com dois agentes.

No total, foram realizados 252 pré-testes de aferição de alcoolemia e vistoriados 120 motos e 46 carros, com recolhimento de 28 veículos (23 motos e cinco carros).

Entre os 31 autos de infração elaborados, um foi por recusa ao teste do etilômetro (bafômetro), crime previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários