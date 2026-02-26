A Cia Nós Mesmos que Somos a Gente desembarca em Bauru com o espetáculo “Fabuloso Laboratório”, uma criação que transforma ciência em brincadeira, som em descoberta e curiosidade em música ao vivo. Com entrada gratuita, a apresentação acontece no dia 1 de março (domingo), às 16h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves.
Em cena, dois personagens excêntricos se veem diante de um dilema irresistível: como não mexer nas máquinas coloridas de um misterioso laboratório? Entre experiências improváveis e situações cômicas, a dupla explora sons, vozes e ritmos, criando composições musicais ao vivo e convidando o público a participar ativamente da experiência.
Com linguagem leve, acessível e repleta de humor, “Fabuloso Laboratório” une teatro musical, comicidade e experimentação sonora em uma proposta que estimula a escuta atenta, a criatividade e o olhar curioso sobre o mundo. Crianças, jovens e adultos compartilham momentos de encantamento, descobertas e interação, em um encontro afetivo entre arte e ciência.
A apresentação integra a circulação do projeto por diversas cidades do interior paulista, ampliando o acesso às artes cênicas e fortalecendo a democratização cultural no Estado de São Paulo. Os ingressos são distribuídos gratuitamente por ordem de chegada. A organização recomenda que o público chegue com antecedência.
O projeto é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc, com recursos do Fomento CultSP, e conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Governo Federal e do Ministério da Cultura, reafirmando o compromisso com o acesso gratuito e inclusivo à cultura.
Serviço – Bauru
Local: Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves - Avenida Nações Unidas, quadra 8 – Centro
Data: 01/03 (domingo)
Horário: 16h
Entrada: Gratuita
Ficha Técnica
Direção Artística: Miriam Fontana
Direção Musical: André Hosoi
Elenco: Thais Foresto e Aloander Oliveira
Cenografia: Flávio Racy
Figurino: Zezé Cherubini
Iluminação Cênica: Michel Masson
Técnico de Som e Sonoplastia: Rômulo Felício
Audiodescrição: Gabriela Vansan
Intérprete de Libras: Juliano José
Consultoria em Acessibilidade: Luciane Molina
Social Media: Julia Souza
Assessoria de Imprensa: Márcia Rossetto
Designer Gráfico: Rodrigo Lima
Produção Audiovisual: Rogener Pavinski
Produção Executiva: Bárbara Monsignore (Subverta – Ateliê de Criação, Produção e Comunicação)
Gestão Financeira: Flávio Racy (Subverta – Ateliê de Criação, Produção e Comunicação)
Assistente de Produção: Idris Bahia (Subverta – Ateliê de Criação, Produção e Comunicação)