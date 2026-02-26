A Cia Nós Mesmos que Somos a Gente desembarca em Bauru com o espetáculo “Fabuloso Laboratório”, uma criação que transforma ciência em brincadeira, som em descoberta e curiosidade em música ao vivo. Com entrada gratuita, a apresentação acontece no dia 1 de março (domingo), às 16h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves.

Em cena, dois personagens excêntricos se veem diante de um dilema irresistível: como não mexer nas máquinas coloridas de um misterioso laboratório? Entre experiências improváveis e situações cômicas, a dupla explora sons, vozes e ritmos, criando composições musicais ao vivo e convidando o público a participar ativamente da experiência.

Com linguagem leve, acessível e repleta de humor, “Fabuloso Laboratório” une teatro musical, comicidade e experimentação sonora em uma proposta que estimula a escuta atenta, a criatividade e o olhar curioso sobre o mundo. Crianças, jovens e adultos compartilham momentos de encantamento, descobertas e interação, em um encontro afetivo entre arte e ciência.