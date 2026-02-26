26 de fevereiro de 2026
EXIBIÇÃO GRATUITA

'Fabuloso Laboratório' traz ciência, música e diversão para Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Em cena, dois personagens excêntricos se veem diante de um dilema irresistível: como não mexer nas máquinas coloridas de um misterioso laboratório?
Em cena, dois personagens excêntricos se veem diante de um dilema irresistível: como não mexer nas máquinas coloridas de um misterioso laboratório?

A Cia Nós Mesmos que Somos a Gente desembarca em Bauru com o espetáculo “Fabuloso Laboratório”, uma criação que transforma ciência em brincadeira, som em descoberta e curiosidade em música ao vivo. Com entrada gratuita, a apresentação acontece no dia 1 de março (domingo), às 16h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves.

Em cena, dois personagens excêntricos se veem diante de um dilema irresistível: como não mexer nas máquinas coloridas de um misterioso laboratório? Entre experiências improváveis e situações cômicas, a dupla explora sons, vozes e ritmos, criando composições musicais ao vivo e convidando o público a participar ativamente da experiência.

Com linguagem leve, acessível e repleta de humor, “Fabuloso Laboratório” une teatro musical, comicidade e experimentação sonora em uma proposta que estimula a escuta atenta, a criatividade e o olhar curioso sobre o mundo. Crianças, jovens e adultos compartilham momentos de encantamento, descobertas e interação, em um encontro afetivo entre arte e ciência.

A apresentação integra a circulação do projeto por diversas cidades do interior paulista, ampliando o acesso às artes cênicas e fortalecendo a democratização cultural no Estado de São Paulo. Os ingressos são distribuídos gratuitamente por ordem de chegada. A organização recomenda que o público chegue com antecedência.

O projeto é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc, com recursos do Fomento CultSP, e conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Governo Federal e do Ministério da Cultura, reafirmando o compromisso com o acesso gratuito e inclusivo à cultura.

Serviço – Bauru

Local: Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves - Avenida Nações Unidas, quadra 8 – Centro

Data: 01/03 (domingo)

Horário: 16h

Entrada: Gratuita

Ficha Técnica

Direção Artística: Miriam Fontana

Direção Musical: André Hosoi

Elenco: Thais Foresto e Aloander Oliveira

Cenografia: Flávio Racy

Figurino: Zezé Cherubini

Iluminação Cênica: Michel Masson

Técnico de Som e Sonoplastia: Rômulo Felício

Audiodescrição: Gabriela Vansan

Intérprete de Libras: Juliano José

Consultoria em Acessibilidade: Luciane Molina

Social Media: Julia Souza

Assessoria de Imprensa: Márcia Rossetto

Designer Gráfico: Rodrigo Lima

Produção Audiovisual: Rogener Pavinski

Produção Executiva: Bárbara Monsignore (Subverta – Ateliê de Criação, Produção e Comunicação)

Gestão Financeira: Flávio Racy (Subverta – Ateliê de Criação, Produção e Comunicação)

Assistente de Produção: Idris Bahia (Subverta – Ateliê de Criação, Produção e Comunicação)

Teaser:

https://drive.google.com/file/d/1knpfYOef0rOZbWcJJEc79apr07VkhPlW/view

