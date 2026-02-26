São Manuel - Após as fortes chuvas que atingiram São Manuel (69 quilômetros de Bauru) nesta semana, resultando em alagamentos, quedas e danos em pontes e dezenas de famílias desalojadas, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) informou que está priorizando o município nas articulações de medidas de respostas ao evento hidrológico severo, que também causou danos ambientais ao longo do ribeirão Paraíso. Entre as ações, estão a solicitação de instalação de pluviômetros automáticos na cidade e levantamento de riscos da enchente.

Segundo postagem do órgão no Facebook, na tarde de terça-feira (24), foram registrados sucessivos eventos de alta densidade de chuva, num curto espaço de tempo, na área da microbacia do ribeirão Paraíso, em São Manuel. "A microbacia hidrográfica do ribeirão Paraíso é a segunda maior microbacia de contribuição de drenagem da bacia hidrográfica do rio Lençóis e também é considerada a segunda mais crítica para eventos severos de cheias", diz.

No total, de acordo com o Comitê, foram registrados 156 milímetros de chuva por metro quadrado. "Isso significa que, a cada metro quadrado de área, choveu 156 litros em uma condição de solo encharcado e capacidade de drenagem comprometida do ribeirão Paraíso", explica. "Nas horas anteriores ao evento hidrológico severo, o ribeirão Paraíso já apresentava saturação hidráulica moderada, evoluindo rapidamente para saturação hidráulica severa".

Procedimentos adotados