Não vai à disputa
Durante entrevista ao Cidade 360, na manhã desta quinta-feira (26), a prefeita Suéllen Rosim (PSD) descartou uma possível pré-candidatura a deputada federal na eleição de outubro deste ano. “Tem torcida para que eu saia, mas esta não é a intenção”, afirmou aos jornalistas. “Vou concluir o mandato e fazer as entregas com às quais me comprometi com a população”. Registrado!
Prefeitura na estação
Na entrevista com vários assuntos, Suéllen reafirmou o propósito de seu governo em ocupar o prédio da estação ferroviária da antiga NOB, no centro da cidade. Afirmou que espera o projeto de revitalização do prédio ficar pronto para dar andamento ao processo de reforma e mudança. Apenas algumas secretarias irão para o prédio, além de seu gabinete.
Uniformes escolares
Ela também respondeu a uma questão sobre os uniformes escolares da rede municipal de educação. As aulas já começaram a e garotada ainda não recebeu a indumentária oficial, algo que já ocorreu no ano passado, com grande atraso verificado. A prefeita disse que foi informada pelo secretário de Educação, Nilson Ghirardello, sobre a chegada dos uniformes a partir da primeira quinzena de março.
Defesa da concessão
Sobre a discussão mais polêmica do momento, a bilionária concessão dos resíduos sólidos (lixo) pelos próximos 30 anos ao custo de R$ 5,7 milhões, Suéllen defendeu o modelo da concessão adotado, que implica em uma garantia e risco de R$ 1,44 bilhão. A empresa vencedora da licitação não vai receber e administrar a tarifa diretamente, mas sim receber os repasses da prefeitura.
Divergências e dúvidas
Os pontos de discordância e dúvidas para técnicos no assunto que se debruçaram sobre a concessão são vários e seguem em aberto, embora a consulta e a audiência públicas abertas à população sobre o assunto já estejam encerradas. Mas há tempo de ajustes no processo, principalmente sobre itens como a garantia e risco bilionária citada no tópico anterior, entre outros. Depende da capacidade de mobilização da opinião.
Café com Política
A concessão de lixo e outras também em andamento na cidade são as pautas do Café com Política desta sexta-feira (27), que receberá o presidente da OAB, Tiago Tezani, o advogado especialista na área de infraestrutura e concessões Pedro Fiorelli e o jornalista Nelson Itaberá. O Café com Política começa ás 7h30 e pode ser visto em áudio e vídeo pelo JCNET, redes sociais do JCNET e 96FM (Youtube e Face) e pelas ondas da rádio.
Crime organizado
O deputado federal Delegado Da Cunha (PP) estará em bauru nesta sexta-feira, para contatos políticos e para fazer uma palestra na OAB, às 15h30, com o tema “Combate ao crime organizado: desafios, realidade e enfrentamentos no Brasil”. Da Cunha é um policial, deputado federal e youtuber brasileiro, filiado ao Progressistas. Foi eleito deputado por São Paulo em 2022. A entrada é aberta aos interessados. O deputado terá agenda em Bauru também neste sábado (28).
Encontro político
Quem também estará em Bauru, mas neste sábado (28), é o deputado federal Ribamar Silva (PSD). Ele participará de um encontro com prefeitos, vereadores e lideranças partidárias, no Alameda, a partir das 8h30.