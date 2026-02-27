Não vai à disputa

Durante entrevista ao Cidade 360, na manhã desta quinta-feira (26), a prefeita Suéllen Rosim (PSD) descartou uma possível pré-candidatura a deputada federal na eleição de outubro deste ano. “Tem torcida para que eu saia, mas esta não é a intenção”, afirmou aos jornalistas. “Vou concluir o mandato e fazer as entregas com às quais me comprometi com a população”. Registrado!

Prefeitura na estação

Na entrevista com vários assuntos, Suéllen reafirmou o propósito de seu governo em ocupar o prédio da estação ferroviária da antiga NOB, no centro da cidade. Afirmou que espera o projeto de revitalização do prédio ficar pronto para dar andamento ao processo de reforma e mudança. Apenas algumas secretarias irão para o prédio, além de seu gabinete.

Uniformes escolares

Ela também respondeu a uma questão sobre os uniformes escolares da rede municipal de educação. As aulas já começaram a e garotada ainda não recebeu a indumentária oficial, algo que já ocorreu no ano passado, com grande atraso verificado. A prefeita disse que foi informada pelo secretário de Educação, Nilson Ghirardello, sobre a chegada dos uniformes a partir da primeira quinzena de março.