Botucatu - A Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), investiga um caso de maus-tratos, negligência e possível violência doméstica contra uma mulher de 57 anos, moradora do município. A suspeita é a própria filha da vítima, de 34 anos.

Segundo a polícia, a apuração teve início após denúncia anônima relatando que a mulher, acamada e com grave doença pulmonar, vivia em condições insalubres, sem os cuidados adequados, alimentação regular e acompanhamento médico.

Durante diligências, os policiais civis constataram sujeira extrema no imóvel e pouca comida disponível, além de fezes de animais espalhadas pela casa. A filha da vítima foi apontada como suspeita de negligência e de eventuais agressões.