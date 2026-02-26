26 de fevereiro de 2026
EM BOTUCATU

Filha é investigada por suspeita de maus-tratos a mãe acamada

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher foi levada ao Pronto-Socorro (PS) para avaliação
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher foi levada ao Pronto-Socorro (PS) para avaliação

Botucatu - A Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), investiga um caso de maus-tratos, negligência e possível violência doméstica contra uma mulher de 57 anos, moradora do município. A suspeita é a própria filha da vítima, de 34 anos.

Segundo a polícia, a apuração teve início após denúncia anônima relatando que a mulher, acamada e com grave doença pulmonar, vivia em condições insalubres, sem os cuidados adequados, alimentação regular e acompanhamento médico.

Durante diligências, os policiais civis constataram sujeira extrema no imóvel e pouca comida disponível, além de fezes de animais espalhadas pela casa. A filha da vítima foi apontada como suspeita de negligência e de eventuais agressões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher foi levada ao Pronto-Socorro (PS) para avaliação. O caso foi registrado com base no artigo 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente) e Lei Maria da Penha, e segue sob investigação.

