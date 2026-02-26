A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), informa que o registro de denúncias de maus-tratos a animais passa a contar com um novo canal digital, com o objetivo de aprimorar o atendimento à população, dar mais transparência aos procedimentos e otimizar o fluxo interno de apuração.

A partir de agora, as denúncias deverão ser realizadas diretamente no site oficial da Prefeitura de Bauru. No formulário eletrônico, a pessoa deve preencher os dados necessários, descrever detalhadamente a situação observada e anexar fotos ou imagens que auxiliem na apuração. O formulário está disponível pelo link https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=326

Além de facilitar o registro, o sistema também permitirá que o cidadão acompanhe o andamento da denúncia pelo próprio site, utilizando os dados informados no momento do preenchimento do formulário. Essa funcionalidade amplia a transparência e possibilita que o munícipe acompanhe o encaminhamento de sua solicitação de forma prática e segura.