A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), informa que o registro de denúncias de maus-tratos a animais passa a contar com um novo canal digital, com o objetivo de aprimorar o atendimento à população, dar mais transparência aos procedimentos e otimizar o fluxo interno de apuração.
A partir de agora, as denúncias deverão ser realizadas diretamente no site oficial da Prefeitura de Bauru. No formulário eletrônico, a pessoa deve preencher os dados necessários, descrever detalhadamente a situação observada e anexar fotos ou imagens que auxiliem na apuração. O formulário está disponível pelo link https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=326
Além de facilitar o registro, o sistema também permitirá que o cidadão acompanhe o andamento da denúncia pelo próprio site, utilizando os dados informados no momento do preenchimento do formulário. Essa funcionalidade amplia a transparência e possibilita que o munícipe acompanhe o encaminhamento de sua solicitação de forma prática e segura.
A implantação do sistema permitirá maior organização das informações, rastreabilidade dos registros e mais agilidade no encaminhamento das ocorrências para as equipes responsáveis, contribuindo para que os casos mais graves e urgentes sejam atendidos com maior rapidez.
Informações corretas
A prefeitura ressalta que o envio de informações completas e verdadeiras é fundamental para a efetividade do trabalho das equipes. Denúncias imprecisas ou infundadas podem comprometer o tempo de resposta e dificultar o atendimento de animais que realmente se encontram em situação de risco.
Portanto, antes de registrar uma denúncia, é importante que o cidadão verifique as informações disponíveis e descreva os fatos com clareza, colaborando para que o serviço público possa agir de forma mais eficiente e justa.
Outros canais de contato
A Coordenadoria de Políticas Públicas para o Bem-Estar Animal permanece à disposição da população para dúvidas, orientações e informações gerais por outros canais, que são o telefone e WhatsApp (14) 3235-1401, e o e-mail depa@bauru.sp.gov.br, com funcionamento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Esses canais são destinados principalmente a esclarecimentos, orientações à população e demais demandas administrativas, enquanto as denúncias devem ser feitas no formulário eletrônico.
O município reforça a importância da participação da população na proteção e no bem-estar dos animais. A colaboração dos moradores, aliada à modernização dos canais de atendimento, fortalece as políticas públicas de bem-estar animal e contribui para um atendimento mais ágil, transparente e eficiente.