A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) confirma a data de um dos eventos mais aguardados do calendário empresarial da cidade: o Destaques do Ano, conhecido como o Oscar Empresarial Bauruense, será realizado no dia 29 de agosto, no Garden Eventos, em Bauru. O JC e o JCNET são parceiros da Acib no evento.

Em uma noite de gala que reúne lideranças, empresários e convidados, o encontro celebra trajetórias, iniciativas e resultados que se destacaram ao longo do ano e de décadas, reforçando a força do empreendedorismo e o papel estratégico das empresas no desenvolvimento econômico do município.

As categorias homenageadas serão: Destaque Comércio; Destaque Serviços ; Destaque Profissional do Ano; Destaque Inspiração Empresarial e Destaque Personalidade. As empresas e homenageados serão divulgadas em breve pela entidade, assim como as informações sobre reservas de convites.

• Evento: Destaques do Ano ACIB — Oscar Empresarial Bauruense

• Data: 29 de agosto

• Local: Garden Eventos — Bauru