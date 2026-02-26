26 de fevereiro de 2026
OSCAR EMPRESARIAL

Destaques do Ano da Acib em Bauru já tem data: 29 de agosto

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Sede da Acib, na Agenor Meira com a Bandeirantes
Sede da Acib, na Agenor Meira com a Bandeirantes

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) confirma a data de um dos eventos mais aguardados do calendário empresarial da cidade: o Destaques do Ano, conhecido como o Oscar Empresarial Bauruense, será realizado no dia 29 de agosto, no Garden Eventos, em Bauru. O JC e o JCNET são parceiros da Acib no evento.

Em uma noite de gala que reúne lideranças, empresários e convidados, o encontro celebra trajetórias, iniciativas e resultados que se destacaram ao longo do ano e de décadas,  reforçando a força do empreendedorismo e o papel estratégico das empresas no desenvolvimento econômico do município.

As categorias homenageadas serão: Destaque Comércio; Destaque Serviços ; Destaque Profissional do Ano;   Destaque Inspiração Empresarial e Destaque Personalidade.  As empresas e homenageados serão divulgadas em breve pela entidade, assim como as informações sobre reservas de convites. 
•    Evento: Destaques do Ano ACIB — Oscar Empresarial Bauruense
•    Data: 29 de agosto
•    Local: Garden Eventos — Bauru

