Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (26), em Bauru, pelo crime de maus-tratos a animais. Na residência dela, duas cadelas foram flagradas por equipes da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e policiais civis do Cartório do Meio Ambiente infestadas de carrapatos, sobretudo na região da cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, há dois dias, fiscais da Semab foram até o endereço para fiscalizar os animais após visualizarem, através do portão, dois cães repletos de carrapatos. Na ocasião, o morador não permitiu a vistoria por parte dos agentes.

Nesta quinta-feira, a equipe da Semab retornou ao local, em operação conjunta com policiais civis, e, pela calçada, avistou os animais em grave situação de maus tratos. Foi feito contato com um morador, que acabou acionando a tutora deles.