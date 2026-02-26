26 de fevereiro de 2026
MELHOR IDADE

Somos Vôlei Bauru em treino para o início da temporada de 2026

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Bauru é a sede do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) pelo segundo ano consecutivo e já com jogos da primeira rodada neste sábado (28).

Durante toda a manhã, no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), times femininos da melhor idade estarão em quadra. A entrada é gratuita. Haverá transmissão ao vivo pelo canal Brincando na 3a Idade pelo YouTube.

Um dos destaques nacionais da temporada passada, com 89,7% de aproveitamento, o Somos Vôlei Bauru abre a sequência regional de duelos com seu elenco 68+, a partir das 8h, diante de Avaré.

As partidas seguem com Bauru Atiba x Promissão (8h40/68+), Lins x Lençóis Paulista (9h20/68+), Avaré x Somos Vôlei Bauru (10h/58+), Promissão x Lins (10h40/58+), Lençóis Paulista x Bauru Atiba (11h20/58+) e Promissão x Somos Vôlei Bauru (12h/45+).

Suporte fundamental

Idealizado pela Associação Garra de Tigre, o Somos Vôlei Bauru também oferece escolinha gratuita e mantém suas atividades com patrocínio de Poloar Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Espaço Georges e Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Mais informações: (14) 99145-0691.

