Bauru é a sede do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) pelo segundo ano consecutivo e já com jogos da primeira rodada neste sábado (28).

Durante toda a manhã, no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), times femininos da melhor idade estarão em quadra. A entrada é gratuita. Haverá transmissão ao vivo pelo canal Brincando na 3a Idade pelo YouTube.

Um dos destaques nacionais da temporada passada, com 89,7% de aproveitamento, o Somos Vôlei Bauru abre a sequência regional de duelos com seu elenco 68+, a partir das 8h, diante de Avaré.