CHECK-IN

Grande Inauguração da Clínica Rosiane Naves em Bauru

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
Lucas DiFlora
Evento, realizado no próprio endereço da clínica na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, na Vila Universitária
Evento, realizado no próprio endereço da clínica na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, na Vila Universitária

Bauru celebrou na noite desta quarta-feira (25) a grande inauguração da Clínica Rosiane Naves, um novo e moderno espaço focado em saúde, estética e bem-estar integral. O evento, realizado no próprio endereço da clínica na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, na Vila Universitária, reuniu convidados para apresentar em primeira mão a proposta inovadora do local, que tem como missão oferecer um cuidado individualizado e de excelência técnica aos pacientes da região.

Com um conceito que integra a saúde física, estética e emocional, o espaço conta com uma equipe multidisciplinar completa para garantir um acompanhamento global aos pacientes. O corpo clínico de especialistas é formado pela Dra. Rosiane Naves, à frente da medicina e estética; pela fisioterapeuta e massoterapeuta Dra. Victoria; pela nutricionista Dra. Tainara; e pela psicóloga e neuropsicóloga Cléia Brito.

VEJAS AS FOTOS ABAIXO:

