Bauru celebrou na noite desta quarta-feira (25) a grande inauguração da Clínica Rosiane Naves, um novo e moderno espaço focado em saúde, estética e bem-estar integral. O evento, realizado no próprio endereço da clínica na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, na Vila Universitária, reuniu convidados para apresentar em primeira mão a proposta inovadora do local, que tem como missão oferecer um cuidado individualizado e de excelência técnica aos pacientes da região.

Com um conceito que integra a saúde física, estética e emocional, o espaço conta com uma equipe multidisciplinar completa para garantir um acompanhamento global aos pacientes. O corpo clínico de especialistas é formado pela Dra. Rosiane Naves, à frente da medicina e estética; pela fisioterapeuta e massoterapeuta Dra. Victoria; pela nutricionista Dra. Tainara; e pela psicóloga e neuropsicóloga Cléia Brito.

VEJAS AS FOTOS ABAIXO: