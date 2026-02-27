Moradores do entorno da Praça dos Professores, no Jardim Brasil, em Bauru, estão sofrendo com o abandono do espaço. Quem circula pelo local encontra mato alto, lixo acumulado em lixeiras improvisadas pelos moradores e espalhado pelo chão, lâmpadas queimadas e aparelhos da academia ao ar livre quebrados.

“A academia tem equipamentos danificados e partes pichadas. A calçada tem trincas e o mato começou a crescer. Fiz reclamações na Prefeitura Municipal, mas até agora nada foi resolvido”, relata um morador que preferiu não se identificar.

O JCNET procurou a Prefeitura e a Emdurb para saber se a praça receberá manutenção e aguarda retorno.