Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizam neste domingo (1/3), a partir das 10h, uma ato em Bauru denominado "Manifestação Patriótica". O evento está marcado para ocorrer na avenida Getúlio Vargas, em frente à Copaíba, e deve reunir participantes vestidos de verde e amarelo.

Entre as principais pautas anunciadas pelo vereador Eduardo Borgo (Novo), um dos organizadores, estão a liberdade de Bolsonaro, a soltura de pessoas classificadas como “presos políticos” e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o vereador, a mobilização ocorre em meio à insatisfação de grande parte da população com denúncias envolvendo integrantes do Judiciário e com a condução política do país. Ele cita investigações da Polícia Federal e afirma que o grupo entende haver irregularidades em processos que envolvem o ex-presidente.