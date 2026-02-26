Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizam neste domingo (1/3), a partir das 10h, uma ato em Bauru denominado "Manifestação Patriótica". O evento está marcado para ocorrer na avenida Getúlio Vargas, em frente à Copaíba, e deve reunir participantes vestidos de verde e amarelo.
Entre as principais pautas anunciadas pelo vereador Eduardo Borgo (Novo), um dos organizadores, estão a liberdade de Bolsonaro, a soltura de pessoas classificadas como “presos políticos” e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo o vereador, a mobilização ocorre em meio à insatisfação de grande parte da população com denúncias envolvendo integrantes do Judiciário e com a condução política do país. Ele cita investigações da Polícia Federal e afirma que o grupo entende haver irregularidades em processos que envolvem o ex-presidente.
A manifestação em Bauru faz parte de um movimento nacional e atos estão programados para o mesmo dia em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belém. Na capital paulista, o protesto está previsto para o período da tarde.
Borgo afirma que atos anteriores realizados na cidade reuniram mais de mil pessoas. “Pelas últimas manifestações, tivemos algo em torno de quatro a cinco quadras tomadas por participantes, com bandeiras e faixas”, declarou.
Ele também ressaltou que o protesto será pacífico. “Já comunicamos à Emdurb e à Polícia Militar. Nunca tivemos problemas. É um movimento com muitas famílias, pessoas acima de 40 anos e idosos, sem animosidade”, afirmou.
O vereador convida a população a participar do ato vestindo as cores verde e amarelo. “É o momento de exercer a cidadania e demonstrar a indignação com o que está acontecendo no país. Precisamos lutar pelo Brasil e pelas próximas gerações”, disse.