Foi lançado o Cobre Alerta (https://cobrealerta.com.br), um site de utilidade pública, de uso gratuito, que objetiva identificar regiões com maior incidência de furtos de cabos de cobre. Este tipo de metal, inclusive, é o maior alvo dos ladrões em Bauru. Além dos prejuízos a residências e a órgãos privados e públicos, o problema também afeta serviços essenciais, como energia, telecomunicações e aulas nas escolas.

Conforme o JCNET noticiou recentemente, Bauru registrou, em média, cerca de 13 furtos por dia em 2025, o que equivale a um caso a cada 1 hora e 51 minutos, de acordo com dados levantados pelo JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP). Foram 4.733 boletins de ocorrência (BOs) registrados pela população no ano passado. A tendência é que o número de furtos seja ainda maior, já que parte das vítimas não procura a polícia para registrar BO.

O Cobre Alerta

A plataforma utiliza geolocalização para registrar e visualizar ocorrências em um mapa interativo, permitindo que usuários, empresas e gestores públicos tenham uma visão mais clara das áreas mais afetadas. O sistema também disponibiliza um relatório estatístico simples, com dados consolidados por região, auxiliando na análise e no planejamento de ações preventivas.