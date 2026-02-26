Foi lançado o Cobre Alerta (https://cobrealerta.com.br), um site de utilidade pública, de uso gratuito, que objetiva identificar regiões com maior incidência de furtos de cabos de cobre. Este tipo de metal, inclusive, é o maior alvo dos ladrões em Bauru. Além dos prejuízos a residências e a órgãos privados e públicos, o problema também afeta serviços essenciais, como energia, telecomunicações e aulas nas escolas.
Conforme o JCNET noticiou recentemente, Bauru registrou, em média, cerca de 13 furtos por dia em 2025, o que equivale a um caso a cada 1 hora e 51 minutos, de acordo com dados levantados pelo JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP). Foram 4.733 boletins de ocorrência (BOs) registrados pela população no ano passado. A tendência é que o número de furtos seja ainda maior, já que parte das vítimas não procura a polícia para registrar BO.
O Cobre Alerta
A plataforma utiliza geolocalização para registrar e visualizar ocorrências em um mapa interativo, permitindo que usuários, empresas e gestores públicos tenham uma visão mais clara das áreas mais afetadas. O sistema também disponibiliza um relatório estatístico simples, com dados consolidados por região, auxiliando na análise e no planejamento de ações preventivas.
“A ideia do Cobre Alerta é organizar informações que hoje estão dispersas e torná-las acessíveis, contribuindo para a prevenção e para decisões mais rápidas”, afirma Marcelo Moreno, idealizador do projeto.
O Cobre Alerta destaca que o registro de ocorrências na plataforma não substitui a necessidade de lavratura de BO na Polícia Civil nem o acionamento imediato da Polícia Militar pelo telefone 190.
“O uso das informações deve ser estritamente analítico ou voltado à adoção de medidas de segurança passiva (instalação de alarmes, reforço de estruturas etc.)”, acrescenta Marcelo Moreno.
O que o mapa não mostra
• Endereços exatos, números residenciais ou nomes de vítimas
• Datas específicas dos eventos
• Quantidade exata de ocorrências
• Informações em tempo real ou crimes em andamento