A virada de 2025 para 2026 confirmou um sentimento que já vinha se espalhando entre empresários, trabalhadores e analistas: a economia brasileira perdeu fôlego. Os indicadores divulgados no fim do ano passado e no início de 2026 mostraram um quadro pouco animador, marcado por baixo dinamismo e pela ausência de motores claros de crescimento.

O comércio varejista, tradicional termômetro do consumo das famílias, apresentou recuos importantes em diversos segmentos. A indústria, que já vinha operando abaixo de seu potencial, voltou a dar sinais de fraqueza, refletindo tanto a demanda doméstica contida quanto um ambiente pouco favorável ao investimento produtivo. Já o setor de serviços — frequentemente apontado como mais resiliente — até evitou uma retração mais aguda, mas esteve longe de apresentar desempenho capaz de sustentar uma retomada consistente da atividade.

O resultado é uma economia que parece andar de lado. Cresce pouco, oscila muito e gera menos oportunidades do que poderia.