Migração
Pessoal do partido político Rede em Bauru nos informa que a deputada estadual Marina Helou (Rede) deve deixar a legenda para se filiar ao PSB e disputar uma vaga de deputada federal em 2026. A mudança faz parte da estratégia nacional de renovação do partido de Geraldo Alckmin e Rodrigo Agostinho.
Rede local
Em Bauru, integrantes da Rede já dialogam com a presidente local do PSB, Rosana Polatto, para avaliar a possibilidade de uma migração de membros do partido na cidade. Os contatos iniciais indicam que, a depender dos desdobramentos estaduais, um movimento bauruense de transição pode ganhar força. A definição, porém, depende dos rumos da ministra Marina Silva, que negocia candidatura ao Senado. Integrantes da Rede em Bauru acompanham.
Fundação Toledo
Aliás, por falar em Marina Helou, a Fundação Toledo garantiu, nesta quarta-feira (25), uma emenda parlamentar de R$ 200 mil junto à deputada para o Serviço de Acolhimento no programa Família Acolhedora. O recurso será destinado à compra de um veículo e mobiliários para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência em Bauru.
Cadastrada
O encontro, mediado pelo advogado Edilson Marciano, contou com as representantes da instituição Andreia Ferreguti e Débora Baebe. A deputada acolheu a solicitação e determinou o cadastro imediato da emenda. A Fundação Toledo atende atualmente 30 crianças no programa de acolhimento familiar, além de mais de 900 pessoas mensalmente em seus serviços socioassistenciais no município.
Coronel Meira
E ainda na pegada da eleição de outubro, o ex-vereador Coronel Meira (Novo), sempre bem cotado e avaliado em pesquisas informais e entre lideranças da política, volta a ter seu nome cogitado como um possível pré-candidato a deputado estadual. Nos últimos meses, ele conversou com lideranças partidárias estaduais e nacionais e sua opção, ao final do processo, pelo que comentam pessoas próximas, pode ser uma dobradinha com o vereador e pré-candidato a deputado federal Eduardo Borgo (Novo).
Segurança pública
Meira tem potencial eleitoral latente e é um nome que se projeta para a eleição municipal de 2028, em caso de não eleição a deputado. É um dos quadros locais com forte potencial de votos por ter o apelo da segurança pública, principal demanda da população atualmente, segundo mostram as pesquisas, à frente da saúde, que também é uma área em que Meira trafega com certa constância.
Suéllen no 360
A prefeita Suéllen Rosim (PSD) será a entrevistada desta quinta-feira (26) do Cidade 360, parceria do JC/JCNET com a 96FM. Assuntos não faltam. A polêmica dos últimos dias, a cobrança da tarifa da coleta do lixo, que seria de 50% e depois mudou para 100%, irritando vereadores, está na pauta da entrevista, a partir das 7h15.