Migração

Pessoal do partido político Rede em Bauru nos informa que a deputada estadual Marina Helou (Rede) deve deixar a legenda para se filiar ao PSB e disputar uma vaga de deputada federal em 2026. A mudança faz parte da estratégia nacional de renovação do partido de Geraldo Alckmin e Rodrigo Agostinho.

Rede local

Em Bauru, integrantes da Rede já dialogam com a presidente local do PSB, Rosana Polatto, para avaliar a possibilidade de uma migração de membros do partido na cidade. Os contatos iniciais indicam que, a depender dos desdobramentos estaduais, um movimento bauruense de transição pode ganhar força. A definição, porém, depende dos rumos da ministra Marina Silva, que negocia candidatura ao Senado. Integrantes da Rede em Bauru acompanham.

Fundação Toledo

Aliás, por falar em Marina Helou, a Fundação Toledo garantiu, nesta quarta-feira (25), uma emenda parlamentar de R$ 200 mil junto à deputada para o Serviço de Acolhimento no programa Família Acolhedora. O recurso será destinado à compra de um veículo e mobiliários para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência em Bauru.