A música, a energia e a lama do Mississippi, estão presentes no show do álbum Electric Delta, do guitarrista Duca Belintani, que acontecerá no Sesc Bauru, dia 25 de fevereiro, às 20h, gratuito.

Em seu nono álbum, Duca mostra as canções inspiradas no que ouviu durante sua viagem de Chicago ao Mississippi e pelas sensações dos ambientes por onde passaram Muddy Waters, L.R.Burnside, L.R.Boyce e Jimmy Duck Holmes. Os relatos de músicos, as histórias dos nativos e o som da sua participação nas mais tradicionais Juke Joints locais, mapearam a energia do novo álbum, inspirado principalmente no estilo Hill Country Blues.

"Estamos muito felizes de poder trazer esse trabalho que temos muito carinho para Bauru e o público pode esperar uma festa e muita animação durante o show.", declara Duca Belintani.