Após abordar em uma viela no Jardim Ouro Verde, em Bauru, um homem que admitiu ser o responsável por abastecer uma "biqueira" nas imediações, policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), com apoio da equipe do Canil/K9, localizaram em uma casa-bomba indicada por ele, na manhã desta segunda-feira (23), uma mala contendo grande quantidade de drogas, entre maconha, dry e cocaína. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça.

De acordo com o Baep, durante patrulhamento, a equipe do Canil/K9 avistou o suspeito que, ao perceber a presença policial, fugiu por uma viela, segurando uma sacola, mas foi acompanhado e detido. Dentro dela, havia porções de dry, maconha e cocaína.

O homem acabou revelando aos policiais militares que recebia a quantia de R$ 200,00 por cada carga de entorpecente vendida e contou que eles eram armazenados no interior de uma casa inabitada, após serem entregues no portão por um desconhecido.