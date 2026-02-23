O Projeto de Lei que proíbe estabelecimentos de condicionarem vantagens comerciais, descontos e benefícios ao fornecimento do CPF do consumidor foi aprovado em primeira discussão nesta segunda-feira (23), durante a 4ª Sessão Ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Bauru. A proposta, de autoria do vereador Markinho Souza (MDB), recebeu 19 votos favoráveis e um contrário. A sessão contou com a apreciação inicial de 21 processos. Ao final, 15 foram aprovados.

Pelo texto aprovado, fica vedada, no âmbito do município, a exigência do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como condição para acesso a descontos, programas de fidelidade, brindes ou quaisquer outros benefícios comerciais. O autor defendeu que a iniciativa fortalece a autonomia do cidadão sobre seus dados pessoais, amplia a proteção ao consumidor e garante maior transparência nas relações de consumo.

Durante a discussão, a vereadora Estela Almagro (PT), que registrou o único voto contrário, reconheceu que há abusos na exigência do CPF e citou preocupações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No entanto, argumentou que mudanças com esse alcance deveriam partir da esfera federal.