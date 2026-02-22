A gestão Suéllen Rosim (PSD) avalia a 'venda' da carteira de dívidas de contribuintes para um banco visando fazer caixa. A medida foi apresentada ao governo no seminário da Associação Paulista dos Municípios (APM), realizado a semana passada em Bauru, quando foi realizada palestra sobre a securitização de dívida pública. A medida está sendo avaliada em um momento em que o governo fecha 2025 sob o alerta financeiro de crescimento das despesas em "volume" maior do que o aumento das receitas, apesar dos históricos de superávit de arrecadação nos cinco anos, até aqui, do governo Suéllen.

O tema é novo entre prefeitos. O grande chamariz é a oferta de antecipação de receita no ato dos investimentos da parte mais cobiçada da cobrança de devedores do Município, sobretudo de impostos como IPTU e IPVA. O novo marco legal do setor, de 2024, permite pagamento imediato por fundos de investimento. E quem é prefeito (a) quer fazer obras. A legislação e conhecimento especializado ainda é desafio entre gestores. O secretário de governo, Renato Purini, confirma o interesse. "O município avalia a operação. A securitização está sendo discutida nas prefeituras como oportunidade de receber receita antecipada", conta.

A direção da APM abordou no seminário para dezenas de prefeituras, em Bauru, que "o parlamento brasileiro cria obrigações cada vez maiores aos municípios, mas sem a contrapartida do custeio. E as prefeituras estão cada vez com maiores dificuldades para cumprir as metas de investimento legais e cumprir as novas obrigações, em várias frentes. Neste cenário a securitização é alento. Significa antecipar créditos futuros para o caixa municipal aplicar nas demandas que não esperam".