A chuva forte que atingiu Bauru e se concentrou na região Norte da cidade, no final deste sábado (21), trouxe alguns transtornos à população. Dois pontos registraram alagamento: na marginal da avenida Nações Unidas Norte, próximo ao radar, e na baixada da rua Amadeu Cavalieri (via de acesso do Mary Dota à Quinta da Bela Olinda), ao lado da lagoa.

A Prefeitura de Bauru informou, por meio de nota, que as equipes estão mobilizadas para limpeza, manutenção e apoio. “As duas áreas receberão limpeza assim que as condições climáticas permitirem. A Emdurb está com equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) atuando nas principais vias”.

Ainda de acordo com a nota, “a equipe da Defesa Civil atendeu a uma ocorrência na Vila São Paulo, onde uma edícula sofreu com trincas, mas sem registro de feridos. O imóvel foi parcialmente interditado”.