NO FIM DA TARDE

Chuva forte causa transtornos na região Norte de Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Marginal da avenida Nações Unidas Norte ficou alagada
Marginal da avenida Nações Unidas Norte ficou alagada

A chuva forte que atingiu Bauru e se concentrou na região Norte da cidade, no final deste sábado (21), trouxe alguns transtornos à população. Dois pontos registraram alagamento: na marginal da avenida Nações Unidas Norte, próximo ao radar, e na baixada da rua Amadeu Cavalieri (via de acesso do Mary Dota à Quinta da Bela Olinda), ao lado da lagoa.

A Prefeitura de Bauru informou, por meio de nota, que as equipes estão mobilizadas para limpeza, manutenção e apoio. “As duas áreas receberão limpeza assim que as condições climáticas permitirem. A Emdurb está com equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) atuando nas principais vias”.

Ainda de acordo com a nota, “a equipe da Defesa Civil atendeu a uma ocorrência na Vila São Paulo, onde uma edícula sofreu com trincas, mas sem registro de feridos. O imóvel foi parcialmente interditado”.

A previsão do IPMet é de que chuvas isoladas, sendo algumas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, aconteçam até este domingo (22).

GOT interditou trecho da marginal da av. Nações Unidas Norte
GOT interditou trecho da marginal da av. Nações Unidas Norte
rua Amadeu Cavalieri, na Quinta da Bela Olinda
rua Amadeu Cavalieri, na Quinta da Bela Olinda

