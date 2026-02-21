Na manhã deste sábado (21), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit coroou sua passagem pelo Rio de Janeiro com uma vitória de peso sobre o Flamengo pelo placar de 92 x 79. O duelo ocorreu no ginásio do Maracanãzinho, em partida válida pelo returno do NBB Caixa.

Com atuação coletiva de altíssimo nível dos dois lados da quadra, o Dragão liderou o marcador do início ao fim e voltou a vencer o rival carioca fora de casa após nove anos. O resultado ganha ainda mais valor por ter sido conquistado sem o armador Dontrell Brite, MVP da última temporada e atual cestinha do campeonato. A comissão técnica optou por preservar o norte-americano por conta de dores musculares.

Com o resultado, o time bauruense — invicto há cinco partidas — passa a ter uma campanha de 17 vitórias e 12 derrotas, com 58,6% de aproveitamento (segue na 9ª colocação, mas definitivamente colado no pelotão de cima, onde a diferença entre as posições é mínima). Já o Flamengo segue na vice-liderança, agora com 22 vitórias e seis derrotas.