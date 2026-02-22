Uma pessoa que estava no local registrou em vídeo momento do resgate das vítimas da lancha que se envolveu em um acidente na represa do Rio Grande, entre Rifaina, no Norte do Estado de São Paulo, e Sacramento-MG. O acidente aconteceu na noite deste sábado (21). Seis pessoas perderam a vida. O portal ACidadeOn, de Ribeirão Preto, publicou o vídeo (veja mais abaixo).

De acordo com o BO (boletim de ocorrência) registrado pela polícia de Minas Gerais, a lancha se chocou contra um píer. Na embarcação, estavam 15 pessoas – as seis vítimas morreram afogadas, entre elas, uma criança de quatro anos. Dos nove sobreviventes do acidente, três pessoas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rifaina.

Segundo o registro, os outros seis sobreviventes que permaneceram no local disseram que estavam em um show em um bar. Após escurecer, saíram do estabelecimento com destino ao rancho onde estavam hospedados.