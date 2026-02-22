Um ataque a tiros registrado na noite deste sábado (21) terminou com um homem morto e uma mulher gravemente ferida no Jardim Cambuí, na zona norte de Botucatu. Segundo informações preliminares obtidas pelo site jornalístico Acontece Botucatu junto às forças de segurança, o casal foi surpreendido pelos disparos. O homem morreu ainda no local antes da chegada do socorro. Já a mulher foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada em estado grave ao Hospital das Clínicas de Botucatu.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da Guarda Civil Municipal. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. As identidades das vítimas ainda não foram oficialmente divulgadas. Policiais realizam buscas para localizar o suspeito. Informações iniciais apontam que o autor dos disparos pode ser o ex-marido da mulher baleada, hipótese que será apurada durante a investigação.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá ouvir testemunhas e analisar possíveis imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.