JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
SOCORRIDO AO PS

Carro colide forte com poste na Falcão em Bauru e fere uma pessoa

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
O acidente ocorreu na quadra 3 da rua Campos Sales (Falcão)

Um acidente que impressiona pela cena e pelo forte impacto de um veículo contra um poste de energia deixou um rapaz ferido, por volta de 7h30 deste sábado (21), na quadra 3 da rua Campos Sales, na Vila Falcão, em Bauru.

O homem, que aparenta ter por volta de 30 anos e estava sozinho no veículo, foi socorrido pelo Samu e levado ao Pronto-Socorro Central. Estava lúcido na hora do resgate e aparentava não ter sofrido nada de mais grave. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

Antes de colidir com o poste, o carro derrubou uma pequena árvore e um postinho de sinalização de trânsito pouco antes do poste de energia. O postinho foi arremesado a uns cinco metros do local.

