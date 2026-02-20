Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta sexta-feira (20), em Bauru, após sair de um mercado na zona norte sem pagar, com 44 itens avaliados em cerca de R$ 627,00 no carrinho, e agredir com um soco uma vigilante, também de 47 anos, que tentou impedir o crime.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a mulher chegou ao estabelecimento, colocou os itens no carrinho de compras e saiu pela porta de entrada sem passar pelo caixa, sendo abordada pela vigilante.
Questionada, ela alegou que já havia efetuado o pagamento, sem contudo apresentar nota fiscal, e desferiu um soco no peito da funcionária, afastando-se do carrinho e deixando o local com o filho de 7 anos.
A suspeita foi acompanhada por vigilantes até a região central e detida ao tentar embarcar em um coletivo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ela foi levada ao plantão policial. A criança ficou sob os cuidados de um familiar. Autuada em flagrante por roubo impróprio, a mulher ficou à disposição da Justiça.