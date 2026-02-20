20 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COM DROGAS NA CASA

Preso homem que mantinha a mulher trancada há 4 meses em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar/Divulgação
Nas buscas, as equipes apreenderam 40 porções de maconha, 181 pinos com cocaína, outras duas porções da droga, duas facas usadas para intimidar a vítima e R$ 805,00 em dinheiro
Nas buscas, as equipes apreenderam 40 porções de maconha, 181 pinos com cocaína, outras duas porções da droga, duas facas usadas para intimidar a vítima e R$ 805,00 em dinheiro

Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (20), em Bauru, suspeito de manter a companheira em cárcere privado por cerca de quatro meses. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou ter sofrido agressões físicas e psicológicas, além de ameaças de morte contra seus filhos.

A ação foi conduzida por policiais militares da 4.ª Companhia (4.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores, que libertaram a mulher e as crianças após denúncia. Eles estavam em um imóvel localizado no Parque Júlio Nóbrega.

O suspeito foi detido dentro da casa. Nas buscas, as equipes apreenderam 40 porções de maconha, 181 pinos com cocaína, outras duas porções da droga, duas facas usadas para intimidar a vítima e R$ 805,00 em dinheiro.

O homem foi apresentado à Polícia Civil e autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, violência doméstica e tráfico de drogas. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários