Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (20), em Bauru, suspeito de manter a companheira em cárcere privado por cerca de quatro meses. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou ter sofrido agressões físicas e psicológicas, além de ameaças de morte contra seus filhos.

A ação foi conduzida por policiais militares da 4.ª Companhia (4.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores, que libertaram a mulher e as crianças após denúncia. Eles estavam em um imóvel localizado no Parque Júlio Nóbrega.

O suspeito foi detido dentro da casa. Nas buscas, as equipes apreenderam 40 porções de maconha, 181 pinos com cocaína, outras duas porções da droga, duas facas usadas para intimidar a vítima e R$ 805,00 em dinheiro.