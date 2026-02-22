Na tarde de sexta-feira (21), por volta das 12h, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13º Baep), recuperou um veículo roubado no bairro Jardim América, em Bauru, e prendeu um suspeito envolvido no crime.

De acordo com informações da corporação, a equipe recebeu do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) as características e a placa de um Ford Pampa que havia sido subtraído na região. Durante patrulhamento pela avenida Rodrigues Alves, os policiais avistaram o automóvel e realizaram a abordagem.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor abandonou o veículo e tentou fugir a pé pela mesma via. Após breve acompanhamento, ele foi alcançado e detido pelos agentes. O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.