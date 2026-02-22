22 de fevereiro de 2026
MORTE SUSPEITA

Homem morre após ser encontrado caído em via pública em Macatuba

BO foi registrado no Plantão Policial de Bauru
Um homem de 54 anos morreu após ser encontrado caído em via pública no município de Macatuba (a 57 km de Bauru) e socorrido em estado grave. O óbito foi comunicado ao plantão policial da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru pelo Hospital de Base de Bauru. De acordo com o registro policial, a vítima foi identificada como Paulo Roberto de Barros Oliveira. Ele havia sido internado há menos de um dia na unidade hospitalar, apresentando quadro de traumatismo intracraniano grave, além de outras contusões pelo corpo.

Segundo as informações encaminhadas ao plantão, Paulo Roberto foi encontrado desacordado em via pública em Macatuba e levado para atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe de saúde, o estado clínico evoluiu para óbito. Ainda conforme o boletim de ocorrência (BO), não houve acionamento prévio da polícia por familiares ou por policiais militares a respeito das circunstâncias em que a vítima foi localizada.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência como morte suspeita e solicitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar a causa da morte e auxiliar na apuração do caso. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias em que o homem foi encontrado.

