A licitação do Hospital Dia Municipal de Bauru foi reaberta pela Prefeitura Municipal. O edital foi publicado no Diário Oficial deste sábado (21). A empresa vencedora será responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivos, arquitetônico e complementares, além da construção da edificação, incluindo a obtenção das licenças e alvarás exigidos pelos órgãos competentes para a construção e o funcionamento da unidade.
A data prevista para a abertura da sessão pública é 25 de maio, às 9h, na Secretaria de Saúde. O hospital ficará em uma área de 6.200 metros quadrados, localizada na quadra 8 da Avenida do Hipódromo, atrás da UPA Geisel/Redentor. O novo serviço atenderá pacientes que necessitam de cuidados hospitalares de baixa complexidade e que, atualmente, aguardam vagas de internação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Pronto-Socorro Central (PSC) ou são encaminhados aos hospitais estaduais.
Com 60 leitos, sendo seis de UTI, a unidade será equipada para realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente por até 12 horas.
A expectativa é reduzir o número de pacientes na fila e o tempo de espera, desafogando tanto as unidades estaduais quanto os serviços municipais de urgência e emergência.
De acordo com a Prefeitura de Bauru, parte dos recursos virá do acordo com a Uninove, “na qual o montante do débito da instituição que vai ser pago mensalmente será usado na construção e aquisição dos equipamentos necessários para o funcionamento do hospital. Também estão previstos recursos próprios do município”, informou por meio de nota.