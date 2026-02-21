A licitação do Hospital Dia Municipal de Bauru foi reaberta pela Prefeitura Municipal. O edital foi publicado no Diário Oficial deste sábado (21). A empresa vencedora será responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivos, arquitetônico e complementares, além da construção da edificação, incluindo a obtenção das licenças e alvarás exigidos pelos órgãos competentes para a construção e o funcionamento da unidade.

A data prevista para a abertura da sessão pública é 25 de maio, às 9h, na Secretaria de Saúde. O hospital ficará em uma área de 6.200 metros quadrados, localizada na quadra 8 da Avenida do Hipódromo, atrás da UPA Geisel/Redentor. O novo serviço atenderá pacientes que necessitam de cuidados hospitalares de baixa complexidade e que, atualmente, aguardam vagas de internação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Pronto-Socorro Central (PSC) ou são encaminhados aos hospitais estaduais.

Com 60 leitos, sendo seis de UTI, a unidade será equipada para realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente por até 12 horas.