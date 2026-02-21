O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu a urgência na regulamentação dos trabalhadores de aplicativos e afirmou que o projeto de lei em tramitação no Congresso é fundamental para garantir proteção social, segurança jurídica e regras mais transparentes na relação entre empresas e profissionais do setor. O tema foi abordado durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), na Câmara Municipal de Bauru.

Segundo o ministro, o Brasil permitiu que esse modelo de trabalho se expandisse sem uma legislação específica, o que tem deixado milhares de trabalhadores desprotegidos. “O Brasil permitiu que entrasse esse tipo de relação de trabalho sem regulamentação. Isso leva a um grande prejuízo aos trabalhadores”, afirmou.

Marinho citou casos recentes para exemplificar a vulnerabilidade enfrentada pela categoria. “É preciso regulamentar exatamente para dar proteção ao trabalhador e aos seus familiares, seja previdenciária, seja seguro de vida, mas também de sobrevivência econômica, garantindo remuneração mínima e transparência nas relações”, declarou.