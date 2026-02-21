O Wynara, espaço cultural independente no Jardim da Bela Vista, em Bauru, apresenta em fevereiro uma programação diversificada que combina artes visuais, literatura e artesania. O mês traz a exposição "Calligraffiti: a escrita como gesto de resistência e liberdade", de Mari Monteiro, oficina de cerâmica, com Ronaldo Gifalli, o Gifa, e o encontro literário com lançamento de livros de Tarik Fraig e de Túlio Stafuzza. A mostra com obras de Mari, artista visual que atua no graffiti desde 2015 e opera com um estilo marcado pela fusão entre caligrafia e abstração, o calligraffiti, apresenta trabalhos que investigam a escrita para além da palavra.

A abertura da exposição acontece nesta quinta (26), às 19h, permanecendo até sábado (28) - neste último dia, haverá visita guiada com a artista, às 16h, seguida do Happy Art Hour, na qual ela abordará sua carreira, processos criativos e as obras apresentadas na exposição. As visitações do público ocorrem de terças a sextas, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.

Também em fevereiro, o Wynara realiza a "Oficina de Processo Criativo em Cerâmica", com Gifa, no sábado (21), às 10h. Voltada para o público acima de 15 anos, a atividade gratuita apresenta processos básicos de modelagem em cerâmica, com recortes e colagens, utilizando a técnica do pinch pot, uma forma de modelagem cerâmica que envolve pressionar o barro com os dedos para formar um recipiente. Cada oficina recebe até vinte participantes por ordem de chegada. Também no sábado (21), às 20h, o Wynara promove o encontro literário com Tarik Fraig e Túlio Stafuzza. Nele, um educador e um poeta se encontram no espaço Wynara em busca de investigar uma mesma questão, tema do evento: "O que há de poético no gesto educativo e o que há de educativo no gesto poético?". Após, ocorrerá o lançamento de seus livros "Mil flores ao afora: filosofia da educação no século XXI" (edição independente), de Fraig, e "Verde Violeta", de Stafuzza (Editora Urutau).