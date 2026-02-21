Maurício Rogério Botelho e João Pedro Giachini Botelho, pai e filho, moradores de Itapuí, preparam uma série de livros de colorir com atividades educativas para crianças. Ela foi desenvolvida para unir aprendizado, diversão e desenvolvimento infantil, sendo ideal para pais, professores e educadores que buscam atividades educativas impressas para o dia a dia das crianças.

Cada volume combina desenhos grandes e claros para colorir com atividades pedagógicas, ajudando a desenvolver: coordenação motora fina; atenção e concentração; criatividade e imaginação; raciocínio lógico e aprendizado lúdico. Tudo isso por meio do brincar, de forma leve, segura e adequada à infância.

O primeiro livro da série é um livro de colorir de dinossauros com atividades educativas, perfeito para crianças que adoram o mundo pré-histórico. Ele já está disponível.