Na manhã desta sexta-feira (20), foi realizada a décima reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios e venda irregular de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb. As apurações chegam ao seu final e o relatório final do colegiado começa a ser elaborado.

Estiveram presentes o presidente do colegiado, Marcelo Afonso (PSD), o relator Sandro Bussola (MDB), os vereadores Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Julio Cesar (PP) e Márcio Teixeira (PL), além de José Clemente Rezende, advogado indicado pela OAB Bauru para compor a CEI.

No encontro, foi deliberado sobre os próximos passos a serem tomados: no dia 3 de março, o relator Sandro Bussola deve entregar seu relatório final dos trabalhos internamente aos demais membros, que terão até o dia 6 do mesmo mês para analisar o documento e apresentar emendas a ele caso desejarem.