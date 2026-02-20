20 de fevereiro de 2026
EM MARÇO

CEI da Sucata deve votar relatório final na próxima reunião

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Bauru/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (20), foi realizada a décima reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios e venda irregular de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb. As apurações chegam ao seu final e o relatório final do colegiado começa a ser elaborado.

Estiveram presentes o presidente do colegiado, Marcelo Afonso (PSD), o relator Sandro Bussola (MDB), os vereadores Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Julio Cesar (PP) e Márcio Teixeira (PL), além de José Clemente Rezende, advogado indicado pela OAB Bauru para compor a CEI.

No encontro, foi deliberado sobre os próximos passos a serem tomados: no dia 3 de março, o relator Sandro Bussola deve entregar seu relatório final dos trabalhos internamente aos demais membros, que terão até o dia 6 do mesmo mês para analisar o documento e apresentar emendas a ele caso desejarem.

O relatório final deve ser lido e votado na 11ª reunião da CEI, agendada para o dia 13 de março, às 14h. A data cumpre o prazo para o encerramento das atividades da Comissão em até 90 dias de seu início (a apuração do caso começou em 15 de dezembro de 2025).

Durante a reunião, os vereadores destacaram a quantidade de informações colhidas no processo de apuração. Eles também pontuaram a importância do papel fiscalizador da Câmara, que cumpriu bem esse papel no caso das investigações de irregularidades na Emdurb, arrancando confissões, inclusive, durante as oitivas.

