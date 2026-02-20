Com o período de Carnaval, um tema um pouco esquecido voltou ao debate entre os carnavalescos e a população de Bauru: a reforma do Sambódromo Municipal Guilberto Duarte Carrijo, no Núcleo Geisel.
A pista central está interditada desde 2019 em razão de um deslizamento que formou uma cratera de aproximadamente seis metros de profundidade e 40 metros de largura, causada por fortes chuvas. Estudos realizados em 2023 apontaram o risco de colapso no solo do local.
Questionada a respeito de como está o projeto de recuperação do local, a Prefeitura informou, por meio de nota, que “o projeto encontra-se na fase final de elaboração, com algumas adequações de alguns apontamentos feitos ao projeto executivo e já entregues para a empresa contratada”.
A nota informa ainda que “no momento, a Secretaria realiza a revisão técnica do material, enquanto a contratada elabora a planilha orçamentária. Somente após a conclusão dessa etapa, com a definição do valor total das obras, será possível avançar no planejamento da execução. A continuidade do processo está condicionada à disponibilidade de dotação orçamentária, e o tema será discutido com o Gabinete da Prefeita”, concluiu a nota.
A vereadora Estela Almagro (PT) marcou uma audiência pública para o dia 20 de março, às 9h, para discutir os projetos de recuperação apresentados pelas empresas contratadas pela Prefeitura e o cronograma das obras e “combinar ações entre Executivo, Legislativo e lideranças” ressalta a vereadora.
Inaugurado em 1991 no Núcleo Geisel, o Sambódromo foi o segundo construído no Brasil. O carnaval de Bauru chegou a ser considerado um dos maiores e melhores do Interior paulista.