Com o período de Carnaval, um tema um pouco esquecido voltou ao debate entre os carnavalescos e a população de Bauru: a reforma do Sambódromo Municipal Guilberto Duarte Carrijo, no Núcleo Geisel.

A pista central está interditada desde 2019 em razão de um deslizamento que formou uma cratera de aproximadamente seis metros de profundidade e 40 metros de largura, causada por fortes chuvas. Estudos realizados em 2023 apontaram o risco de colapso no solo do local.

Questionada a respeito de como está o projeto de recuperação do local, a Prefeitura informou, por meio de nota, que “o projeto encontra-se na fase final de elaboração, com algumas adequações de alguns apontamentos feitos ao projeto executivo e já entregues para a empresa contratada”.