Um pesquisador brasileiro está chamando atenção ao sugerir que o Brasil pode ocupar um ponto estratégico em um possível alinhamento global que envolveria o Egito Antigo, o Canadá e o interior de Minas Gerais. No livro 'O Código Oculto de Cygnus', Lucas Ribeiro propõe que o olhar da Esfinge de Gizé, no Egito, estaria geometricamente direcionado para Uruana de Minas, município de cerca de 4 mil habitantes no noroeste mineiro. Segundo a hipótese, a mesma linha também alcançaria a ilha de Oak Island, no Canadá.

A proposta parte de uma pergunta direta: civilizações antigas poderiam ter construído monumentos levando em consideração posições específicas das estrelas? O autor analisou a constelação de Cygnus, conhecida como Cisne, e comparou a posição de suas estrelas com coordenadas geográficas de pirâmides e outros monumentos espalhados pelo mundo.

A partir de cálculos matemáticos e projeções em mapas, o estudo indica que haveria padrões geométricos que se repetem e que um desses eixos passaria exatamente por Uruana de Minas.

Como a investigação começou