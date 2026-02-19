Foram reabertas nesta quinta-feira (19), às 10h, as inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo. Elas poderão ser realizadas até às 16h do dia 10 de abril. Serão oferecidas 1.100 vagas para o ingresso na carreira de Policial Penal, com vagas para homens e mulheres. As provas objetivas estão previstas para ocorrerem em 31 de maio, das 14h às 17h, e serão aplicadas pelo Instituto AOCP. As inscrições poderão ser efetivadas no site www.institutoaocp.org.br.

O candidato que já estava inscrito no concurso antes da suspensão não precisará se reinscrever mas, caso desista, a devolução da taxa de inscrição ocorrerá desde que o candidato regularmente inscrito manifeste formalmente sua desistência, devendo solicitar o ressarcimento por meio do endereço eletrônico (www.institutoaocp.org.br), instruindo o pedido com comprovante de desistência e comprovante do efetivo pagamento da taxa de inscrição.

Fases e requisitos

O concurso público terá quatro fases eliminatórias, com prova objetiva, prova de aptidão física e aferimento da estatura, prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.