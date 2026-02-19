A artista autodidata Mariana Caracho lança nesta quinta-feira (19) sua primeira mostra pública, “Diálogo”, no Bauru Shopping, na rua Henrique Savi, 15-55, Vila Nova Cidade Universitária. A exposição reúne 20 obras produzidas ao longo de seis anos e será aberta ao público das 19h às 21h, na entrada principal. Entre os destaques está “A Mulher Erótica”, trabalho que marcou o início de sua trajetória artística, ainda nos primeiros dias da pandemia, segundo ela.

Criada em papel sulfite e com canetinhas simples, a obra surgiu de forma espontânea. “Foi uma revelação, uma surpresa. Ela me ‘jogou’ para a vida de artista”, relembra. A partir dali, Mariana passou a desenhar diariamente e desenvolveu um estilo próprio que transita entre o figurativo e o abstrato, com influência do desconstrutivismo, afirma.

Formada em Psicologia e atuante na clínica psicanalítica há nove anos, a artista constrói sua produção a partir da escuta do inconsciente. Segundo ela, o nome da mostra reflete esse processo. “‘Diálogo’ veio do meu jeito de criar, dialogando com aquilo que vou vendo e escutando de mim mesma. Já está tudo ali, é um processo inconsciente que salta para ser revelado”, enfatiza.