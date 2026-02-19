A artista autodidata Mariana Caracho lança nesta quinta-feira (19) sua primeira mostra pública, “Diálogo”, no Bauru Shopping, na rua Henrique Savi, 15-55, Vila Nova Cidade Universitária. A exposição reúne 20 obras produzidas ao longo de seis anos e será aberta ao público das 19h às 21h, na entrada principal. Entre os destaques está “A Mulher Erótica”, trabalho que marcou o início de sua trajetória artística, ainda nos primeiros dias da pandemia, segundo ela.
Criada em papel sulfite e com canetinhas simples, a obra surgiu de forma espontânea. “Foi uma revelação, uma surpresa. Ela me ‘jogou’ para a vida de artista”, relembra. A partir dali, Mariana passou a desenhar diariamente e desenvolveu um estilo próprio que transita entre o figurativo e o abstrato, com influência do desconstrutivismo, afirma.
Formada em Psicologia e atuante na clínica psicanalítica há nove anos, a artista constrói sua produção a partir da escuta do inconsciente. Segundo ela, o nome da mostra reflete esse processo. “‘Diálogo’ veio do meu jeito de criar, dialogando com aquilo que vou vendo e escutando de mim mesma. Já está tudo ali, é um processo inconsciente que salta para ser revelado”, enfatiza.
Para Mariana, a arte funciona como uma “chamada de emergência” para que as pessoas se atentem às próprias questões internas. “A arte salva. Abrir-se a essa escuta também”, acrescenta.
A exposição nasceu de um movimento de iniciativa pessoal. Inspirada pela ideia de que é preciso criar as próprias oportunidades, procurou a equipe de marketing do shopping e viabilizou o projeto. “Foi uma loucura das boas”, conta. Levar a mostra para um espaço de grande circulação, afirma, amplia o acesso e democratiza o contato do público com a arte.
Ao longo da trajetória, Mariana transitou por diferentes linguagens, do nanquim em papel Canson ao carvão e pontilhismo, passando pelo guache e pela aquarela, até se reconhecer nas telas em tinta acrílica, técnica na qual afirma ter encontrado sua identidade artística. Em entrevista ao JCNET, contou que admira mestres como Pablo Picasso, Vincent van Gogh e Claude Monet.
Com obras já comercializadas em diferentes cidades do Brasil e também nos Estados Unidos, Mariana encara a mostra como um passo decisivo. “Quero me realizar como artista. O artista é uma pessoa nua, precisa ter coragem. A mensagem que transmito às pessoas é a de que levem consigo a ousadia de ser quem são”, finaliza.
Serviço
A Mostra de Arte “Diálogo”, por Mariana Caracho, acontece nesta quinta-feira (19), das 19h às 21h, no Bauru Shopping, situado na rua Henrique Savi, 15-55, Vila Nova Cidade Universitária. Entrada gratuita.